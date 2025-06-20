Cumhurbaşkanı, Voleybol Takımı’nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’DAN VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde gerçekleşen bu kabulde, sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarılı performansları dolayısıyla millilere tebriklerini iletti.

KABULDE HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı bu kabul sırasında, milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma hediye etti. Bu nezaket, sporun önemi ve desteği açısından anlamlı bir jest olarak değerlendirildi.