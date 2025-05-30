Cumhurbaşkanı Yardımcısı C. Yılmaz, Ekonomik Büyümeyi Vurguladı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılının birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin yapmış olduğu açıklamada, “Birinci çeyrek büyüme verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır” diye belirtti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Küresel düzeyde korumacılık eğilimlerinin yükseldiği, belirsizliklerin arttığı ve büyüme perspektifinin zayıfladığı bir ortamda Türkiye ekonomisi dinamizmini sürdürüyor” şeklinde vurguladı.

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye ekonomisi 2025 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme, yüzde 2,7 olarak gerçekleşiyor. Yılmaz, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyümenin 2024 yılının son çeyreğindeki olumlu eğilimi 2025’te de sürdürdüğünü ve bunun ekonominin dayanıklılığını gösterdiğini belirtti. “Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansı 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor” diyen Yılmaz, enflasyonla mücadeledeki politikaların iç talepte sürdürülebilir bir artış sağladığını ifade etti.

TÜKETİM VE YATIRIM BÜYÜMELERİ

2025 yılı birinci çeyreğinde toplam tüketim büyümesi yüzde 1,9 olurken, sabit sermaye yatırımlarının büyümesi yüzde 2,1 olarak kaydedildi. Kamu tüketiminin artışı ise yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti. Yılmaz, bu rakamların enflasyonla mücadele kapsamında aldıkları kararların bir yansıması olarak ortaya çıktığını aktardı. Mali disiplin vurgusu yaparak, sıkılaştırıcı politikaların yatırımlar üzerinde görece daha az etkili olduğunu belirtti.

DIŞ TALEP VE SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Cevdet Yılmaz, 2025 yılı birinci çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeyi sınırlı oranda etkilediğini ifade etti. Enerji ithalatındaki artış ve zayıf dış talep koşullarının bu durumu etkilediğini belirten Yılmaz, bunun program açısından bir risk unsuru olmadığını kaydetti. 2025 yılı birinci çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 3,4 büyürken, tarım yüzde 2, sanayi ise iş günü kayıplarının etkisiyle yüzde 1,8 azaldı.

İSTİHDAM GÖRÜNÜMÜ

2025 yılı birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış milli gelirin 1,371 trilyon dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Yılmaz, iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün sürdüğünü belirtti. Nisan 2025’te işsizlik oranının yüzde 8,6 ile bir önceki aya göre bir miktar artmış olsa da 24 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini ifade etti. Yılmaz, “2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 38,7 oranıyla iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki oranı da artmaya devam ediyor” diye ekledi.

GÖREV HEDEFLERİ

Yılmaz, “Birinci çeyrek büyüme verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır” diye vurguladı. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin kararlı bir şekilde sürmesini sağlarken, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikaların güçlendirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.