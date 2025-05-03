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Cumhurbaşkanı Yardımcısı C. Yılmaz Taziye Mesajı Yayınladı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Önder’in vefatını “derin bir üzüntüyle” öğrendiğini belirtti.

Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı.” Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabalarının, milletin gönlündeki müstesna yerini koruyacağını da sözlerine ekleyen Yılmaz, “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” şeklinde ifade etti.

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