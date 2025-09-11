Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Bu program, istihdamı artırma ve dezavantajlı grupları destekleme amacını taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı’nı açıkladı. Bu program, Türkiye’nin üç yıllık ekonomik, sosyal ve istihdam politikalarını belirliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Abulkadir Yüksel, bu program kapsamındaki adımların, istihdamı artıracağını, dezavantajlı grupları güçlendireceğini ve sosyal refahı yükselteceğini belirtti.

ÖNEMLİ HEDEFLER VE POLİTİKALAR

Orta Vadeli Program, özellikle istihdam artışı, kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımı ve dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi hedeflere odaklanıyor. Doç. Dr. Yüksel, programın sistematik bir şekilde uygulanmasının hedeflere ulaşmada kilit bir rol oynayacağını ifade ederek, “İstihdam hedefleri ile diğer hedefler arasındaki uyumluluğu gözlemledim. İstihdamdaki artışlar muhakkak büyümeyi de artıracaktır” şeklinde konuştu.

KADIN VE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ

Yüksel, yayınlanan programda kadınlar, gençler ve engelli bireyler gibi dezavantajlı grupların istihdama katılımlarının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek arasındaki adil politikaların geliştirilmesine yönelik adımların atılacağını belirtti. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak kabul edilmesi ile birlikte doğurganlık oranlarının artırılmasına yönelik hedefler de programda yer alıyor.

Eğitim programlarının artırılması gerektiğini ifade eden Yüksel, “İkiz dönüşüm” olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşümün istihdampolitikalarında ön plana çıkmasının önemli olduğunu belirtti. Programda, işsizlik sorunlarına çözümler sunacak eğitim programlarının artırılacağı ve mesleki eğitime büyük bir yer ayrılacağı ifade edildi. Üniversite kontenjanlarının, kamu ve özel sektör ihtiyacına göre düzenleneceği de vurgulandı.

UMUT VERİCİ POLİTİKALAR

Yüksel, programda belirtilen politikaların sosyal refahı artırarak büyümeye katkı sağlayacağını dile getirerek, yapay zeka, siber güvenlik ve uzay teknolojileri gibi alanlarda uzman işgücü yetiştirmek için yurt dışı eğitim programlarının destekleneceğini söyledi. İşsizlik oranı hedeflerinin 2026 için yüzde 8,4 ve 2028 için yüzde 7,8 olarak belirlendiğini ortaya koyarak, yıllık 842 bin kişilik istihdam yaratılması öngörüldüğünü belirtti. Orta Vadeli Program, çağın gereklilikleri doğrultusunda sosyal politikalar açısından umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.