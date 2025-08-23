Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ KKTC’DE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Geri dönüşü ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya gelerek iş birliğimizi daha da güçlendirecek projeleri değerlendirdik” dedi.

DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Yılmaz, açıklamasında kardeşlik ve dayanışma temeli üzerine yapılan çalışmalarda “önceliğimiz, Kıbrıs Türkü’nün huzuru, refahı ve kalkınmasıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda, Anavatan Türkiye olarak her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde de belirtti.