Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Değerlendiriyor

GÜNDEM DEĞERLENDİRME PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında sıcak gündem gelişmelerine dair açıklamalarda bulunuyor. tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve Modaratör Cansu Canan Özgen’in yönlendirdiği sorularla, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi durumu hakkında önemli konular ele alınacak.

Türkiye’nin EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

Görüşmelerde, “Türkiye’nin ekonomik görünümü neler söylüyor?” sorusu çerçevesinde ülkenin ekonomik durumu masaya yatırılacak. Ayrıca, faiz politikaları ile döviz kurlarındaki gelişmelere dair beklentiler de tartışma konusu olacak.

GELECEK ADIMLAR VE SEÇİM TARTIŞMALARI

PKK’nın kendini feshetmesi sonrasında “terörsüz Türkiye” sürecindeki sonraki adımların neler olabileceği üzerinde durulacak. Erken seçim ve yeni anayasa konularında görüşler alınacak. İktidar ve muhalefet arasında süregelen tartışmalara dair Cevdet Yılmaz’ın bakış açısı dinlenecek.

ÖZEL RÖPORTAJ ZAMANI

Bu özel röportaj, bu akşam saat 20.30’da tv100’de yayınlanacak. Cevdet Yılmaz’ın bu kritik konulardaki değerlendirmeleri merakla bekleniyor.