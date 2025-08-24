Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Evlilikleri Kolaylaştırmalıyız

EVLENME YAŞINDAKİ ARTIK YÜKSELİŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in oğlunun düğününde yaptığı konuşmada, “Maalesef evlilik yaşı epeyce öteleniyor artık. Erkeklerde 28’i, kadınlarda 26’yı buldu ortalama evlenme yaşı. Lütfen fazla geciktirmesinler” ifadelerini kullandı. Yılmaz, evliliklerin hem kamu hem de toplum tarafından kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. “Çabuk evlensin insanlar, çoluk çocuğa karışsınlar. Topluma da güç versinler” dedi.

DÜĞÜNDEN ANILAR

Cevdet Yılmaz, Seyithan İzsiz’in oğlu Muhammet İzsiz ile Ukrayna uyruklu nişanlısı Elif’in düğününe katıldı. Düğün, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok politikacı, bürokrat ve belediye başkanının da katılımıyla gerçekleştirildi. Nikahı kıyan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Yılmaz ve Gül ile birlikte şahitler arasında yer aldı. Yılmaz, nikah sonrası yaptığı konuşmada, “Hayatlarındaki en önemli imzayı attılar. Bir aile kurdular. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz” şeklinde duygularını dile getirdi.

AİLENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aile olmanın önemine de değinerek, “Bir toplumun aileleri ne kadar sağlamsa, o toplum o kadar sağlam ve güçlü oluyor” dedi. Evlilik yaşıyla ilgili endişelerini dile getirerek, toplumdaki aile sayısının artmasını temenni etti. Yılmaz, “Bu sene ‘Aile yılı’. Sayın cumhurbaşkanımız 2035’e kadar ‘Aile 10 yılı’ ilan etti” diye belirtti.

NESİLLERİN GELECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yılmaz, çift için iyi dileklerde bulunarak, “Bununla birlikte hayırlı evlatlar Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Sadece bilgili değil, aynı zamanda erdemli, ahlaklı çocuklarınız olsun inşallah” dedi. Bilgi ve erdemin birlikte önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, dünyada yaşanan olayların bunu gösterdiğini sözlerine ekledi. “Dolayısıyla hem bilgili, donanımlı hem de erdemli, ahlaklı nesiller olsun inşallah” dedi ve barış temennisini dile getirdi. Düğün sonunda, “Cüzdanı gelin hanıma veriyorum, damat da bir tarafından tutabilir” diyerek espri yaptı.