Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İşçi Hakkı Vurgusu Yaptı

GELİŞMELERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma hayatına ilişkin yapılan gelişmeleri değerlendirdi ve “Çalışma hayatı alanında ülkemizde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesinden, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesine, kayıt dışı istihdamla mücadeleden, kadınların çalışma hayatına katılımının artırılmasına kadar pek çok alanda geçtiğimiz dönemlerde önemli mesafe kaydetmiş durumdayız” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği 2025 Emek Ödülleri, Yılmaz ve Bakan Vedat Işıkhan’ın katılımıyla dağıtıldı. Etkinlikte birçok işçi ve işveren sendika konfederasyonları temsilcileri de yer aldı.

İŞ İMKANLARI VE MEVCUT MESELENLER

Cevdet Yılmaz, mevcut mesleklerin yüzde 14’ünün ortadan kalkabileceğini belirterek, “Söz konusu ödülleri yalnızca bireysel başarılar olarak değil, ülkemizin üretim gücüne katkıda bulunan milyonlarca emekçinin, milyonlarca çalışanın ortak emeğinin temsili olarak değerlendiriyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre 2030 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 24 milyon yeni iş imkanı oluşabileceği öngörülmektedir. Öte yandan, yapay zeka, otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle mevcut mesleklerin yaklaşık yüzde 14’ünün tamamen ortadan kalkacağı ve çalışanların en az yüzde 40’ının yeni beceriler edinmek zorunda kalacağı öngörülmektedir” şeklinde ifade etti. Yeni teknolojilerin bazı meslekleri kaldıracağını ama bununla birlikte yeni mesleklerin ve iş alanlarının oluşacağını da belirtti.

KADIN İSTİHDAMI VE YENİ POLİTİKALAR

Yılmaz, kadınların istihdam ve girişimcilik faaliyetlerinde daha aktif olmaları gerektiğini vurguladı. 2024 yılı iş gücü istatistiklerinin, işsizlik oranının yüzde 8,7’ye gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığını gösterdiğini söyledi. İstihdam edilen kişi sayısının 32 milyon 620 bine çıktığını belirten Yılmaz, “Kadınların iş gücü piyasalarına daha fazla katılmaları, sadece çalışan olarak değil, girişimci olarak da çok daha aktif bir konuma yükselmeleri genel kalkınma stratejilerimiz bakımından son derece kıymetlidir” değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞMA HAYATINDAKİ ADILIK İÇİN YAPILANLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışma hayatında adil düzenin tesisi için yapılan çalışmaları vurguladı. Geçmişte kayıplara uğramış çalışanlarla ilgilenildiğini ifade ederek, “Çalışanlarımızın geleceğini ilgilendiren her konuda sendikalarımızla birlikte karar verdik” dedi. 1 Mayıs’ın resmi tatil olarak kutlanmasının arka planındaki süreci de anlattı. Etkinliğin sonunda, çeşitli ödüller sahiplerini buldu; Yılmaz ve Işıkhan ödülleri dağıttı. Törende ayrıca Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ‘Sigorta Tescil Belgesi’ tablosunu takdim etti.