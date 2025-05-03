Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Terörsüz Türkiye, demokrasi ve kalkınma sağlanacak.” dedi

TERÖRÜN ORTADAN KALKMASI BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Şimdi beklentimiz, terör örgütünün kendi içinde bu fesih kararını ortaya koyması ve daha sonrasında da tabii silahların, her türlü terörün, şiddetin, illegal faaliyetlerin ortadan kalktığı bir ortamda herkesin demokrasi içinde düşüncelerini, fikirlerini, politikalarını ortaya koydukları, demokratik siyasetin güçlendiği bir ortamın kökleşmesidir. Bu yönde de oldukça önemli gelişmeler var.” açıklamasında bulundu. Ümraniye’deki Kiğı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin açılışında konuşan Yılmaz, İstanbul’da bulunan Bingöllü iş insanlarının ülke ekonomisine sağladığı önemli katkılara değindi. Yılmaz, “Kiğı denince akla kadim bir yerleşim birimi geliyor. Bingöl’ümüzün çok önemli bir coğrafyası, bir parçası. Geçmişte çok daha fazla nüfusun yaşadığı, çok önemli bir medeniyet geçmişi olan bir yerleşim yeri ve çok eski zamanlardan beri de İstanbul’a yoğun göç vermiş bir bölgemiz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAKİ BİNGÖLLÜ İŞ DÜNYASI

Yılmaz, İstanbul’da Kiğılı çok sayıda iş insanının olduğunu vurguladı ve “Burada büyümüş, sanayide, ticarette, turizmde çok farklı alanlarda çok değerli üretimler yapan ülkemizin, İstanbul’un ekonomisine katkı sunan iş dünyamız var. İş dünyamızın değişik temsilcilerinin bir araya gelerek, bu potansiyelin daha yüksek düzeylere çıkarılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Sanayide doygunluğa ulaşan sektörlerin Anadolu’ya yönlendirilmesinin hükümet politikası olduğunu belirten Yılmaz, uyguladıkları bölgesel teşvik sistemiyle en çok teşviki en az kalkınmış bölgelere verdiklerini aktardı. “Şimdi bunun meyvelerini de topluyoruz. Geçmişe göre doğuda, güneydoğuda hiçbir dönem olmadığı kadar sanayileşmenin geliştiğini görüyoruz. Emek yoğun sektörlerin, tekstil, konfeksiyon başta olmak üzere doğuda, güneydoğuda geliştiğini görüyoruz” dedi.

YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Yılmaz, doğuya ve güneydoğuya yıllarca yeterince yatırım yapılmadığını hatırlatarak, ulaşımda, eğitimde, sağlıkta önemli sıkıntılar yaşandığını aktardı. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir zihniyeti var. Nedir o zihniyet; batıda ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. 81 vilayetimize, 86 milyon nüfusumuza bir nazarla bakıyoruz. Aynı, eşit bir anlayışla bakıyoruz” ifadesini kullandı. Altyapı ve eğitim yatırımlarına da değinen Yılmaz, gerçekleşen yatırımların sonuçlarına dikkat çekerek, “Bu gün doğuda, güneydoğuda yüzlerce kilometre duble yollar inşa edildi” kullandı. Bingöl’ün artık bir üniversite şehri haline geldiğini belirtti.

HUZURLU BİR GELİŞİM ORTAMI

Yılmaz, “Geçmişte doğuda, güneydoğuda çok sıkıntılı dönemler yaşandı. Terör kimden gelirse gelsin, hangi isim altında yapılırsa yapılsın, ister bir etnik kimliği istismar ederek ister bir inancı istismar ederek, terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır” dedi. Terörün kalkınma ve yatırımları olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, “Bugün doğu, güneydoğu son derece huzurlu. Bingöl’ün dağ köylerine gece yarısı istediğiniz saatte gidip gelebilirsiniz” şeklinde konuştu. “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaparak, bu sürecin tamamlanmasıyla büyük sorunların gündemden kalkacağını dile getirdi.

DÜNYA EKONOMİSİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Yılmaz, enflasyonla mücadelede büyük bir program uyguladıklarını belirtti ve geçen yıl mayıs ayında yüzde 75’in üzerinde olan enflasyonun şu anda yüzde 38 seviyesine gerilediğini söyledi. Yıl sonuna kadar bu oranın tek hanelere düşmesini umduklarını ifade eden Yılmaz, uluslararası ticaret savaşlarının etkilerini de değerlendirdi.

VATANDAŞLA BİR ARAYA GELEN ANLAYIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye Mevlana Parkı’nda düzenlenen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” etkinliğine katıldı. Burada vatandaşların görüşlerini dinleyerek, katılımcılara “Bizde yönetilen-yöneten ayrımı yok, birlikte yönet var. Vatandaşa hizmet etmenin derdi içindeyiz” şeklinde seslendi. Yılmaz, AK Parti belediyeciliği anlayışının hizmet odaklı olacağını ve bu doğrultuda çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ümraniye’deki programlarda Yılmaz’a İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.