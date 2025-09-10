Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türk lirasına güven artıyor” şeklinde ifade etti

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı ülkelerin bireysel çıkarları için ortak değerleri görmezden gelmesinin ve Türkiye’yle Avrupa Birliği üzerinden hesaplaşmasının bu ilişkilere zarar verdiğini belirtti. Yılmaz, “Biz Avrupa Birliği’yle pozitif bir gündem oluşturmak istiyoruz” dedi. Bu ifadeleri, Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen “14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu”nda dile getiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da katılımcılara iletti.

KÜRESEL ZORLUKLARLA MÜCADELE

Yılmaz, dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve devam eden çatışmaların ülkeleri çok boyutlu krizlerle karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Türkiye’nin siyasi istikrarı, güçlü kurumsal yapısı ve kararlı politikalarıyla bu süreci etkin bir şekilde yönetmeye çalıştığını söyleyen Yılmaz, “Terörsüz Türkiye hedefiyle huzurumuzu artırıcı adımlar atıyor, birliğimizi koruyarak bu dönemi fırsata çevirmek için çalışıyoruz” şeklinde belirtti.

2023’te hazırlanan Orta Vadeli Program ile Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girmeyi amaçladığını hatırlatan Yılmaz, “Daha önce belirlediğimiz hedeflerimize fazlasıyla ulaştık. 2025 yılı sonuna kadar milli gelirimizin bir buçuk trilyon doları aşacağı ve kişi başına gelirimizin 17 bin doları geçeceği öngörülüyor” ifadelerini kullandı. 22 yılda Türkiye’nin üst orta gelir grubuna geçişinin altını çizen Yılmaz, bu değişimin kalitatif bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Yılmaz, küresel düzeyde karşılaşılan hayat pahalılığına karşı etkili mücadeleye devam ettiklerini, enflasyonun 2023’te yüzde 65 seviyesindeyken, 2024 sonunda yüzde 44’e gerilemesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, 2025 sonu için enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngördüğünü de ekledi.

İHRACATTA REKOR GÖRÜLDÜ

Temmuz ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık mal ihracatını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, yılın ilk sekiz ayında 178 milyar doları aşan ihracatın yıllık bazda 269,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yüksek teknoloji ihracatında kaydedilen artışın dikkat çekici olduğunu vurguladı.

DEVLET MALİYESİNDE GÜÇLÜ DURUŞ

Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin 178,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, kamu maliyesinin güçlü yapısını koruduklarını aktardı. 2024 sonunda bütçe açığının yüzde 4,7 seviyesinde kalacağını öngördüğünü, bunun geçici etkilerle geldiğini ifade etti.

SOSYAL KONUT PROJELERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Sosyal konut arzına öncülük etme planlarını paylaşan Yılmaz, “TOKİ’ye destek olacağız ve yeni bir sosyal konut programı başlatacağız. Bütçemizde ilk defa sosyal konut için 100 liralık bir kalem açtık” dedi. Ayrıca, sosyal konutları iki artı bir şekilde planlayarak daha iyi projeler üstünde duracaklarını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Yılmaz, gelecekte nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi esas alacaklarını, verimliliği artıracak yapısal reformlara odaklanacaklarını ve yüksek katma değerli sanayi hedefinin önemine vurgu yaptı. Ülkenin eğitim sistemini güçlendirecek adımlar atacaklarını ekleyerek, makro hedeflere ulaşmak için 81 ilin potansiyelini harekete geçirmeye çalışacaklarını belirtti.

ANKARA’NIN EKONOMİDEKİ ROLÜ

Yılmaz, Ankara’nın katma değeri yüksek ekonomi hedefinin lokomotif illerinden biri olduğunu ifade ederek, “Ankara yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde öncü bir konumdadır” dedi. Ayrıca ASO Teknoloji Üssü Projesi’nin şehrin ekonomik gücüne büyük katkı sunacağını da belirtti.

İSRAİL’İN EYLEMLERİNE TEPKİ

Gazze’de yaşanan zulümler ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlaline dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, tüm ülkelerin İsrail yönetimini zorlayıcı tedbirler almakta ısrarcı olmaları gerektiğini vurguladı. Barış için insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasının ve iki devletli bir çözümün önemini ifade etti.

AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Yılmaz, ilerleyen haftalarda yeni Delegasyon Başkanı ile Avrupa Birliği Büyükelçileriyle buluşacaklarını ve Türkiye’nin bu toplantıda ortak çıkarlarını gündeme getireceklerini söyledi. Türkiye’nin Avrupa ile iş birliğine önem verdiğini ve pozitif bir gündem oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.