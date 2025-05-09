Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; “Türkiye Cari Açık” olduğunu belirtti

CARİ AÇIK VE ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi – IGIS’ etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Türkiye cari açık veren ülke. Cari açığımızın büyük bir bölümünün enerjiden kaynaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullanarak ülkenin enerji bağımlılığına dikkat çekti. Jeotermal enerji ve kaynakların etkin kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen zirve, aynı zamanda sektörün yatırım fırsatlarını ele aldı.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Cevdet Yılmaz, konuşmasında yeşil dönüşümün önemine değinerek, “Yeşil dönüşüm hedeflerini gerçekleştiren bir Türkiye, aynı zamanda enerjiyi daha verimli kullanan yerli, yenilenebilir enerjinin payını arttıran bir Türkiye demek. Bu da aslında cari açığımızın düşmesi demek” dedi. Yeşil ekonominin makroekonomik istikrar açısından değerli olduğunu vurgulayarak, enerji maliyetlerini düşürerek özel sektörün rekabet gücünü artıracağını belirtti. Yılmaz, “Meclisimizin gündeminde iklim kanunumuz var. Amacımız net; ülkemizde yeşil dönüşümle enerjiyi daha verimli kullanmak” şeklinde konuştu.

JEOTERMAL ENERJİDEKİ POTANSİYEL

Yılmaz, 2024 yılı itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücünün 17 bin megavata ulaşacağını belirtti. Uluslararası enerji ajansının öngörülerine göre, “Önümüzdeki 25 yıl içinde jeotermal enerjinin küresel yenilenebilir payı bugünkü yüzde 0,5 düzeyinden yüzde 3 ila 5 aralığında çıkması bekleniyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin mevcut jeotermal kapasitesinin büyük bölümünün ABD, Endonezya ve Filipinler ile yoğunlaştığını söyledi. Ayrıca, “Yapılan etütler şunu gösteriyor; 1734 megavat olan kurulu gücümüzü ilk etapta 40 bin megavata kadar yükseltmemiz mümkün” açıklamasında bulundu.

JEOTERMALİN KULLANIM ALANLARI VE TURİZM POTANSİYELİ

Yılmaz, jeotermalin çok çeşitli alanlarda kullanılabilir olduğunu ifade ederek, “Enerjiden turizme, sağlıktan madenciliğe, içindeki madenlerin işlenmesinden seracılığa kadar geniş bir yelpazede kullanımı mümkün” dedi. Ayrıca, Nevşehir’in bu alanda model bir il olduğunu belirtti ve “Jeotermal kaynaklarla 160 bin konut ve yaklaşık 10 bin dekar sera ısıtılmaktadır. Bu sayıyı arttırmalıyız. Jeotermalin hem enerjide hem tarımda kullanıldığı modern bir ilimiz olma yolundayız” diye ekledi.

Bunun yanı sıra, termal turizm potansiyelini artırmak için “2030’lu yıllara doğru dünyada termal turizm pazarının 100 milyar dolarlara gelmesi bekleniyor” diyen Yılmaz, Türkiye’nin bu alanda daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı. “Geçen yıl 61 milyar doları aşan bir turizm gelirimiz oldu. Türkiye artık turizmden daha fazla katma değer üreten büyük bir ülke haline geldi” diyerek, turizm sektöründeki büyüme beklentilerini paylaştı.