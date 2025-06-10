Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100’de

GÜNDEMİN BELİRLEYİCİ KONULARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendiriyor. TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ile moderatör Cansu Canan Özgen’in sorularına yanıt vererek, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gündemi üzerine kritik başlıkları ele alıyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE FAİZ POLİTİKASI

Yılmaz, programa katılarak “Türkiye’nin ekonomik görünümü neler söylüyor?” sorusunu yanıtlayacak. Ayrıca, faiz politikası ve dövizdeki beklentileri de değerlendirecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE GELECEK ADIMLAR

PKK’nın kendini feshetmesi ile birlikte gündeme gelen terörsüz Türkiye süreci üzerine de görüşlerini paylaşacak. Yılmaz, bu süreçte atılması gereken adımları açıklayacak.

SEÇİM VE ANAYASA TARTIŞMALARI

Erken seçim ve yeniden adaylık konularına dair düşüncelerini de aktaran Cevdet Yılmaz, yeni anayasa tartışmalarına nasıl baktığını da dile getirecek.

İKTİDAR VE MUHALEFET TARTIŞMALARI

İktidar ile muhalefet arasında devam eden tartışmalar hakkında da görüşlerini belirtecek olan Yılmaz, bu konudaki bakış açısını dinleyicilere aktarmak için hazır.

Bu özel röportaj, bu akşam saat 20.30’da tv100’de ekranlara gelecek.