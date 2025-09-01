Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yargı mensuplarına hakaret edilmemeli” dedi. Adaletin korunması hayati önem taşır. Adalet sistemi güçlenecek ve yeniden değerlendirilecek. YARGI REFORMU stratejisi ile hizmetler artırılacak. Adalete erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. ‘Aile Yılı’nda yeni düzenlemeler yapılacak

YARGI MENSUPLARINA HAKARET ETME HAKKI YOKTUR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hiçbir kişi ve kurumun yargı mensuplarına hakaret etme, adalet kurumuna duyulan güveni zedeleme ve bağımsız, tarafsız yargıyı etki altına alma hakkı yoktur. Türk milleti adına karar veren yargının vakarını muhafaza etmek ve toplumsal adalet inancını diri tutmak, bizim için vazgeçilmez bir sorumluluktur” diye konuştu. Yargıtay Başkanlığı’nda gerçekleştirilen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni’ne Yılmaz’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Yargıtay üyeleri katıldı.

GAZZE’DEKİ VAHŞETİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR

Törende konuşan Yılmaz, Gazze’de yaşanan olaylara değinerek, “Gazze’de yaşananlardan şunu görüyoruz; toplumlar ne kadar ilerlemiş olurlarsa olsunlar, bilimde, teknolojide ne kadar ileriye gitmiş olurlarsa olsunlar Gazze’de yaşanan vahşet, adaletten, ahlaktan, etikten kopuk bir ilerlemenin hiçbir insani değeri olmadığını gösteriyor. Netanyahu yönetiminin yaptığı insanlık dışı katliamlar, soykırımlar uluslararası adaletin, uluslararası kurumların, kuralların da içini boşaltıyor. Bütün bu kurumları zayıflatıyor ve insanlığın adalete olan güvenine büyük bir darbe vuruyor.” dedi. Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında durduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bu yaşananlar bize adaletin, ahlakın, hukukun, merhametin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

GÜCÜ YETENİN HAKLI OLMASI TEHLİKELİ

Yılmaz, günümüzde ‘Gücün varsa her şeyi yapabilirim’ anlayışının yaygınlaştığını belirtti ve “Adalet açısından bundan daha tehlikeli bir atmosfer olamaz. Biz haklının güçlü olması gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, uluslararası adaletin sağlanması ve Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

ADLİ YIL HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yeni adli yılın tüm adalet camiası için hayırlı olmasını diledi. “Her bir vatandaşın hakkının korunması ve güçsüzün güçlüye ezdirilmemesi hayati önem taşır.” diyen Yılmaz, yargının millet ile devlet arasındaki güven bağının en güçlü teminatı olduğunu belirtti.

YARGI REFORMLARI VE HUKUK HİZMETLERİ

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde adalet sisteminin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı ve “2002’den beri adalet sistemini vesayetçi yapılardan arındırdık. Hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırdık.” şeklinde konuştu. Yargı sisteminde önemli değişiklikler ve yenilikler ile etkinliğin arttığını kaydeden Yılmaz, “Hakim ve savcı sayısını artırarak yargıda insan kaynağını güçlendirdik.” ifadelerine yer verdi.

TEKNOLOJİ VE YARGI

Yılmaz, Adli Tıp Kurumu’ndaki modernizasyon çalışmalarını da duyurarak, “Teknolojiyi yargıya taşıdık. UYAP, SEGBİS, e-tebligat ve elektronik duruşma gibi uygulamalarla dijital dönüşüm gerçekleştirdik.” dedi. Yeni uygulamalarla halkın hayatını kolaylaştırdıklarını belirten Yılmaz, adaletin daha erişilebilir olması için reform iradelerini sürdüreceklerini vurguladı.

AİLE YILI HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı son olarak, 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, “Aile hukukunda arabuluculuk müessesesini hayata geçirmek istiyoruz.” dedi. “Türkiye Yüzyılı’nın hedefleri doğrultusunda yeni ve sivil bir anayasa için çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.