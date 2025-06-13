Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mezuniyet Törenine Katıldı

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törene Yılmaz’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu ve çeşitli milletvekilleri, öğrenciler ile aileleri katılım gösterdi.

EĞİTİM ALANINDA BAŞARILAR

Yılmaz, törendeki konuşmasında Türkiye’nin her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli başarılara imza attığını vurguladı. Yılmaz, “2002 yılında 76 olan üniversite sayısı bugün 208’e yükselmiş durumda. 22 yıl önce üniversitelerimiz yılda yalnızca 9 bin bilimsel makale yayımlıyordu; bugün bu sayı 49 bine ulaştı. Türkiye, bilimsel yayın sıralamasında 22. sıradayken, artık 17’nci sırada yer alıyor” dedi. Ayrıca, üniversitelerin ülkenin 81 ilinde hizmet sunduğunu, bu artışın eğitime yapılan büyük yatırımların bir göstergesi olduğunu belirtti.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Yılmaz, tüm çocuklara eşit fırsatlar sunmanın devletin görevi olduğunu ifade ederek, “Fırsat eşitliği, Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biridir” şeklinde açıklama yaptı. Üniversitelerin niteliğinin de artırıldığını kaydeden Yılmaz, bir üniversitenin bilgi aktarımı, yeni bilgi üretimi ve bu bilgilerin hayata geçirilmesi konularında aktif olmasının önemine değindi.

BURS VE KREDİ DESTEKLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, öğrenci yurt kapasitesinin 2002 yılında 182 bin iken, bugün neredeyse 1 milyona ulaştığını açıkladı. Maddi sıkıntı yaşamadan eğitimlerini sürdürebilmeleri için öğrencilerine burs ve kredi destekleri verdiklerini belirtti. Yılmaz, “Ön lisans ve lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL burs veriyoruz” şeklinde bilgi sundu. Gaziantep’te burs ve kredi alan öğrenci sayısının 4 bin 265’ten 23 bin 980’e yükseldiğini de ifade etti.

CEMAL KALYONCU’NUN TAVSİYELERİ

Törende, mezun olan öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Cemal Kalyoncu ise “Güçlü devletler güçlü milletlerle var olurlar. Güçlü milletler ise bilgi ve hikmet sahibi kişilerle ayakta kalırlar. Emek vermeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbal mücadelesi kazanılamaz” dedi. Kalyoncu, öğrencilerden büyük hedefler koymalarını, kendilerini sürekli geliştirmelerini ve değerlerinden vazgeçmemelerini istedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasının ardından derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.