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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TAZİYE ZİYARETİ YAPTI

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VE BAKANLARDAN ZİYARETLER

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatı sonrası aileye taziye ziyaretleri, tüm gün boyunca devam etti. Türkler Mahallesi’ndeki aile evinde kurulan taziye alanında, Çavuşoğlu ailesi baş sağlığı mesajlarını kabul etti.

TÜM GÜN YANLIZ BIRAKMADILAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gün boyu Çavuşoğlu ailesinin yanında oldu. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, taziye evini ziyaret ederek aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Güler, taziyede Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. Taziyenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar ayrıldı.

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