Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bağımlılık Mücadelesini Vurguladı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDEKİ GELECEK ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da gerçekleştirilen 6’ıncı Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ne katılarak bağımlılık mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, “Türkiye olarak bağımlılıkla mücadele sadece sağlıkta değil, eğitim, toplum ve dijital yaşam boyutları ile birlikte ele alan bütüncül yaklaşımla sürdürüyoruz” dedi. Kongre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde Bakırköy’deki bir otelde düzenlendi.

KONGRENİN AMACI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katıldığı kongrede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuştu. Göktaş, “Davranışsal bağımlılığı fark etmek çoğu zaman zordur. Çünkü hayatın olağan akışına gizlidir. Bireyin ruhunu ilişkilerini yaşam kalitesini sessizce ele geçirir” diye belirtti. Ayrıca, sosyal medyanın ruhsal etkiyle bağlantılı olduğunu açıkladı ve “Bu durum şunu gösteriyor. Bağımlılık sadece bireyin değil ailenin, toplumun ve geleceğimizin meselesidir” ifadesini kullandı.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Yılmaz, davranışsal bağımlılık konusundaki uluslararası etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, “Şu an karşımızda fark edilmesi zor ama etkisi güçlü başka bir tablo var. O da davranışsal bağımlılıklardır” dedi. Bu bağımlılıkların sosyal medya, dijital oyunlar ve çevrimiçi alışveriş gibi çeşitli alanları kapsadığını vurguladı. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelenin sadece ulusal sınırlarla sınırlı kalmayıp, uluslararası iş birliklerine de taşınmasının önemini dile getirdi.

SANAL KUMARLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun oluşturulduğunu belirtti. Madde bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkla mücadeleye de devlet politikası haline geldiğini ifade etti. Yılmaz, sanal kumar konusunda bir eylem planı oluşturduklarını açıkladı ve “İç ve dış finansal hareketleri kontrol edebilirsek, sanal kumarı daha etkili durdurabiliriz” dedi. Bu alandaki iş birliğinin de kritik önem taşıdığına dikkat çekti.