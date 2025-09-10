Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Düşecek

ENFLASYONDA AZALMA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Haziran 2024’ten itibaren enflasyonda kesintisiz azalma süreci yaşayarak toplamda 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydettik. 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) düzenlediği 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu, Ankara Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirildi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, büyükelçiler, misyon temsilcileri, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ORTA VADELİ PROGRAMDA HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, 2023’te hazırlanan üç yıllık Orta Vadeli Programın, ülkenin yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesini amaçladığını belirtti. Yılmaz, “İki yıl önceki o programda 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomi olmayı ve kişi başına gelirimizin 15 bin dolara ulaşmasını ve işsizliği tek haneye indirmeyi hedeflemiştik. Sözümüzü tuttuk ve uyguladığımız programla 2025 yılı sonu itibariyle milli gelirimiz ilk defa 1,5 trilyon doları aşmış, kişi başına gelirimiz ilk defa 17 bin doların üzerine çıkmış ve böylelikle Türkiye ilk defa yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacaktır” diye konuştu. Üretimdeki artış ve yatırımlardaki yükselişle beraber yüksek teknoloji ihracatının 2025 yılının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında, orta-yüksek teknoloji ihracatının ise yüzde 10,2 artış kaydettiğini vurguladı.

GELECEK HEDEFLERİ

2028 yılı itibariyle belirlenen temel hedeflere değinen Yılmaz, “Hedefimiz, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tek haneye düşürmek, cari işlemler açığını yüzde 1,0 gibi sürdürülebilir seviyelerde tutmak, program döneminde 2,5 milyon ilave istihdam oluşturmak, işsizlik oranını yüzde 8’in altına düşürmek, mal ihracatımızı 300 milyar doların üzerine taşırken, hizmet ihracatımızın en önemli kalemi olan turizm gelirlerimizi de 75 milyar dolara çıkarmaktır. Tüm bu makro hedeflerimize, 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirerek ulaşacağız” dedi. Ankara’nın bu noktada önemli bir konumda olduğunu belirten Yılmaz, “Ankara, yalnızca siyasi başkentimiz değil; aynı zamanda sanayi, teknoloji ve nitelikli iş gücünü buluşturan bir üretim merkezidir” ifadelerine yer verdi. 2024’te 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Ankara’nın, yüksek teknoloji ürünlerinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarı gösterdiği aktarıldı.