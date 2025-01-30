Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyondaki Düşüş Sürecek

GEÇİCİ PANDEMİ ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. Yılmaz, son yıllarda dünyayı etkileyen pandemi olayının ekonomik aktiviteyi yavaşlattığını, sosyal dengeleri bozduğunu ve devletler üzerinde büyük bir borç yükü bıraktığını belirtti. Hem azalan ekonomik aktivite hem de artan sosyal harcama ihtiyaçları nedeniyle dünya genelinde devletlerin borçluluk oranlarının ciddi şekilde yükseldiğini ifade etti. “Pandemi bitti, bir toparlanma süreci başladı ama hala dünya tam olarak eski günlerine dönebilmiş değil. Geçen yıl yüzde 3 civarında bir büyüme kaydetti dünya ekonomisi. Tarihsel ortalamalarının hala altında. Bir taraftan da bu pandeminin etkisiyle oluşan enflasyonist ortam var. Buna yönelik ortaya konan sıkı para politikaları var. Bunun da getirdiği sonuçlar var” şeklinde konuştu.

DÜNYA EKONOMİSİ VE REKABET

Dünya ekonomisinin ekonomik büyüme ve ticaret anlamında normal bir dönemden geçmediğini dile getiren Yılmaz, “Buna ilave olarak dünyada giderek artan bir bloklaşma ve korumacılık eğilimi görüyoruz. Uzun zaman daha liberal bir küresel düzenden bahsedildi dünyada. Çok farklı söylemlerle ortaya çıkan yönetimler, yaklaşımlar var. ABD-Çin rekabetinden diğer meselelere varıncaya kadar korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, bloklaşmaların arttığı ve rekabetin uluslararası kurallar dışında da sürdürüldüğü bir ortamdayız. Bu yıla baktığımızda çok radikal bir değişim görmüyoruz. Ama geçen yıla göre nispeten bizim için daha iyi bir perspektif olduğunu söyleyebilirim. Dünya ekonomisinde belli bir toparlanma devam edecek” dedi.

FAİZ DÜŞÜŞLERİ VE EMTA FİYATLARI

Yılmaz, “Diğer taraftan yine düşen faizler, dünyadaki merkez bankalarının faiz düşürmesi dünyadaki finansal maliyetleri de olumlu yönde etkileyecek, gelişmekte olan ülkelere dönük finansal açıkları da kolaylaştırmış olacak. Bu bizim için bir avantaj. Bir taraftan da emtia fiyatlarının ılımlı seyrettiğini görüyoruz. Türkiye malum enerji başta olmak üzere ithalatçı bir ülke bu noktada. Emtia fiyatlarında da daha olumlu bir perspektif var, tahminler var. Bu da yine olumlu bir durum bizim için. Bir diğeri, ticaret ortaklarımızdaki büyüme; ihracatımızı analiz ettiğimizde burada da daha fazla ticaret ortaklarımızın büyümesinin etkili olduğunu görüyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.