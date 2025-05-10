Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fuara Katıldı

CEVDET YILMAZ FUAR ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ATO Congresium’da gerçekleştirilen “Uluslararası İslam Sanatları Fuarı”nı gezdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, fuarın İslam sanatlarının estetiğini, zarafetini ve derin anlam dünyasını ülkeye ve dünyaya tanıtmak açısından önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

SANATIN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI ÖNEMLİ

Sanatı bir medeniyet dili olarak gören ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanın gerekliliğini her fırsatta dile getiren sanatçılara ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Yılmaz, “Fuar ziyaretimiz sırasında gençlerimizin yoğun ilgisine bizzat tanık olmak, bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesi oldu”, dedi. Ayrıca, bu güzide etkinliği düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Başkan Sayın Ali Erbaş’a ve ekibine teşekkür etti.

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI YILMAZ’A EŞLİK ETTİ

Fuar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti. Bu etkinlik, İslam sanatlarının tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.