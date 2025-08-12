Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hedefleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik çalışmalarına odaklandıklarını belirtti. Yılmaz, “Ekonomik programımız ilerledikçe kalıcı sosyal refaha dönük daha güçlü adımlarımızı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Konya’da çeşitli programlara katılan Yılmaz, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi’nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Yılmaz ayrıca, “Türkiye yüzyılının öncü şehirlerinden biri olan Konya’da sizlerle bir istişare toplantısı gerçekleştiriyoruz. AK Parti olarak 24 yılı geride bıraktık. Bu 24 yıllık süreçte de hep şiarımız şu oldu: ‘Bizi millet kurdu’ diyoruz. Tabelayı biz astık ama esas itibariyle partimizi ve daha sonra da hükümetimizi millet oluşturdu. Her zaman rotamızı millet çizdi. Bundan sonra da öyle olacak” diye konuştu.

EKONOMİK DURUMU ANALİZ EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, günümüzde ekonominin öncelikli bir mesele olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın hali çok iyi değil doğrusu. Dünya ekonomisine baktığımız zaman geçmişte yılda ortalama yüzde 3,5 büyüyen dünya ekonomisi bugün yüzde 3’ler civarında” şeklinde bilgi verdi. Bunun yanı sıra, dünya ticaretinin büyümekten daha az olduğunu belirten Yılmaz, “Bu sene yüzde 2,5 civarında bir büyüme bekleniyor. Özellikle daha fazla ticaret yaptığımız Avrupa Birliği çok daha düşük rakamlara sahip” dedi. Avrupa’nın uzun bir süredir dinamizmini kaybettiğini ifade eden Yılmaz, ekonomik büyüme ve ticaretin arttırılmasında zorluklar yaşandığını söyledi.

HEDEFLERİMİZ NET

Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik programı hakkında bilgi vererek, enflasyonu düşürme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandıklarını yineledi. “Türkiye Cumhuriyeti olarak çok şükür bu dönemde güçlü bir liderimiz var. Dirayetli, tecrübeli bir liderimiz var. Yetişmiş, tecrübeli kadrolarımız var ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz” diyen Yılmaz, orta vadeli program çerçevesinde şekillendirilmiş bir ekonomi programına sahip olduklarını aktardı. Ekonomi programında dört temel hedef belirlediklerini ifade eden Yılmaz, “Birincisi vatandaşımızın ana gündem konusu olan enflasyonu düşürmek. Bunu kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. İkincisi, büyümemizi belli bir oranda devam ettirmek” şeklinde konuştu.

Yılmaz, üç temel hedefin yanı sıra “Dengeli büyüme” ve “kalıcı sosyal refah” konularının da önemli olduğunu belirtti. Büyümeyi sağlam temeller üzerine oluşturmak gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Son 22 yılda bu politikayı izledik. Bugün de aynı politikayı yeni şartlar çerçevesinde devam ettiriyoruz” dedi.