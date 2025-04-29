Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İş Gücüne Katılımı Açıklıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCISI’NIN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma hayatı ile ilgili önemli gelişmelere vurgu yaparak, “Çalışma hayatı alanında ülkemizde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesinden, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltilmesine, kayıt dışı istihdamla mücadeleden, kadınların çalışma hayatına katılımının artırılmasına kadar pek çok alanda geçtiğimiz dönemlerde önemli mesafe kaydetmiş durumdayız” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 2025 Emek Ödülleri töreninde gerçekleştirildi. Törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile beraber çok sayıda işçi-işveren sendika konfederasyonu temsilcisi ve davetliler de yer aldı.

İŞ İMKANLARI VE MEVCUT MESLEKLER

Cevdet Yılmaz, mevcut mesleklerin yüzde 14’ünün kaybolabileceğini belirttiği konuşmasında, “Söz konusu ödülleri yalnızca bireysel başarılar olarak değil, ülkemizin üretim gücüne katkıda bulunan milyonlarca emekçinin, milyonlarca çalışanın ortak emeğinin temsili olarak değerlendiriyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre 2030 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 24 milyon yeni iş imkanı oluşabileceği öngörülmektedir” dedi. Ayrıca, yapay zeka, otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle bazı mesleklerin kaybolabileceği ve çalışanların en az yüzde 40’ının yeni beceriler edinmek zorunda kalacağı bilgisini verdi. Yılmaz, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının bazı meslekleri yok etse de yeni iş alanlarının da oluşacağını ifade etti.

KADIN İSTİHDAMI VE İSTİHDAM GÖSTERGELERİ

Yılmaz, kadınların istihdam ve girişimcilik konularında daha aktif olmaları gerektiğinin altını çizerek, 2024 yılı iş gücü istatistiklerine değindi. TÜİK verilerine göre işsizlik oranının yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Ayrıca, istihdam edilen kişi sayısının yaklaşık 1 milyon 980 bin artarak 32 milyon 620 bine, iş gücüne katılan kişi sayısının ise 35 milyon 733 bine yükseldiğini vurguladı. Kadınların iş gücü piyasalarına daha fazla katılması gerektiğini belirten Yılmaz, kadınların çalışma hayatı ile ev hayatını dengeledikleri yeni çalışma modellerini destekleyeceklerini söyledi.

ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE SENDİKAL ŞEFFAFLIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışma hayatında adil bir düzenin sağlanması için yapılan kamu politikalarına değinerek, “Geçmişte mağdur edilmiş, hakları teslim edilmemiş veya ellerinden alınmış çalışanlarımızla tek tek ilgilendik” dedi. Sendikalaşma özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığını ifade eden Işıkhan, çalışanların sorunlarının çözümü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için her türlü düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün artık resmi tatil olarak kutlandığını hatırlatarak, “Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz her politikanın arkasında, alın teriyle ve azmiyle ülkemizin değerine değer katan işçilerimiz bulunmaktadır” dedi.

Törende, sendika ve çalışma hayatına katkıda bulunan bazı bireylere ödüllerinin verildiği bilgisini aktarırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ‘Sigorta Tescil Belgesi’ tablosu takdim edildiğini de ekleyelim.