Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İşbirliğini Vurguladı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum kesimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik iş dünyası için gerçekleştirilen faaliyetlerin, iyi niyet ile örtüşmediğini ve işbirliği anlayışına uygun olmadığını belirtti. Yılmaz, bu girişimlerin karşılıksız kalmayacağını da vurguladı. Lefkoşa’ya gelen Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı’nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer karşıladı.

TÜRKİYE-KKTC BAĞLARININ DERİNLEŞMESİ

Havalimanında yaptığı açıklamada, Yılmaz, her ziyarette Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlü bağların, samimi kardeşlik ve dayanışmanın daha da derinleştiğini dile getirdi. Ziyareti sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birçok görüşme gerçekleştireceğini aktararak, KKTC’nin daha müreffeh bir geleceğe ulaşması ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak amacıyla atılan ve atılması gereken adımları birlikte değerlendireceklerini bildirdi.

Yılmaz, Türkiye’nin güçlü ve garantör bir devlet olarak her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek şu şekilde devam etti: “Cenevre’de iki devletin ortak çalışabileceği, işbirliği yapabileceği alanlar çerçevesinde güzel bir atmosfer oluşmuştu. Ama son dönemde Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iş dünyası için yapılan çalışmaların iyi niyet ile bağdaşmadığını buradan ifade etmek istiyorum. İşbirliği yapma ruhuna uygun olmadığını belirtmek istiyorum ve bunun karşılıksız kalmayacağını söylemek istiyorum. Siyasi sebeplerle hukuku kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar verme çabalarına kayıtsız kalınmayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk halkını en derin muhabbetle selamladığını belirterek, bugünkü çalışmaların her iki ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.