Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kalkınmanın Boyutlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi’nde ‘Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç’ temasıyla düzenlenen Çevre ve Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nda konuştu. Bu çalıştayda Yılmaz’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile parti teşkilatı mensupları ve davetliler eşlik etti. Yılmaz, kalkınmanın ekonomiyi kapsayan ancak bununla sınırlı kalmayan bir kavram olduğunu ifade ederek, “Ekonomi tabii ki kalkınmanın bir parçası. Üretim, büyüme, istihdam, ihracat; bildiğimiz değerler çok önemli ama yeterli değil. ‘Kalkınma’ dediğimiz kavram, ekonomiden daha geniş bir kavram. Çok büyük bir ekonomi oluşturabilirsiniz ama sosyal adaleti ihmal ederseniz, tam anlamıyla kalkınmış bir toplum olamazsınız. Ekonominiz iyi olabilir, sosyal adaleti de sağlayabilirsiniz fakat çevreye önem vermezseniz, gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi koruyup gelecek nesillere aktaramazsanız, yine tam anlamıyla kalkınmış bir toplum olamazsınız. Ekonominin yanı sıra sosyal adalet ve çevrenin yanında bir dördüncü boyut daha var; o da ‘yönetişim’ meselesidir. Katılımcılığı sağlamak, istişareyle işleri yönetmek, demokratik standartları yükseltmek. Bu da kalkınma dediğimiz kavramın aslında bir parçası” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER YAŞANDI

Yılmaz, Türkiye’nin 2002 öncesinde 238 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olduğunu aktararak, “Kişi başına geliri 3 bin 600 dolara civarındaydı, ihracatı ise 36 milyar seviyesindeydi. O zamanlar Türkiye, dünyanın 21’inci büyük ekonomisiydi. Bugün geldiğimiz noktada 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomimiz var, kişi başına gelirimiz geçen yıl sonu itibarıyla 15 bin 500 dolara yaklaştı. İhracatımız geçen yıl 62 milyar doları buldu. Turizm gelirini saymıyoruz, çünkü o hizmet ihracatı. 62 milyon doları aşan turizm gelirimiz oldu. Hangi ekonomik göstergeden bakarsanız bakın, Türkiye’de büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Ayrıca altyapıya muazzam yatırımlar yaptık, ulaşım altyapısını büyük ölçüde geliştirdik. Eğitime, sağlığa ve diğer birçok alana büyük yatırımlar yapıldı. Savunma sanayisinden diğer endüstrilere varıncaya kadar büyük dönüşümler yaşandı. Gelecek dönemde enflasyon oranının çok daha makul seviyelere düşeceğini düşünüyoruz. Bu yılın sonunda yüzde 20’ler seviyesinde bir enflasyon bekliyoruz” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

Yılmaz, kalkınmanın çevre boyutuna değinerek, “‘Sosyal adalet’ dediğimiz kavram, mevcut nesil içindeki adalet oranıdır. ‘Çevre ve sürdürülebilirlik’ dediğimizde ise bugünkü nesille gelecek nesiller arasındaki adalet anlamına geliyor. Eğer ekonomik büyüme ve sosyal refah adına kaynakları tüketirseniz, gelecek nesillere bu kaynakları bırakamıyorsanız, bu adaletsizliğe yol açar. Bu nedenle bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gelecek nesillere temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz var. Bu da çevre boyutu, sürdürülebilirlik boyutudur. AK Parti olarak bu alanda da olumlu bir tablo ile karşınızdayız. Avrupa Birliği’nin çevre normlarını iç mevzuatımıza büyük oranda kazandırdık. Daha önce genel müdürlük birimleriyle yürütülen çevre konuları, artık bakanlık seviyesinde takip ediliyor. Birçok alanda çevre standartları oluşturduk ve Türkiye, orman varlığını artıran dünyada nadir ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE YENİLİKLER VE DÖNÜŞÜMLER YAŞANIYOR

Yılmaz, Sıfır Atık Hareketi’nin kazanımlarına da değinerek, “Depolama kapasitemizi yükselttik ve verimliliği artırdık. Yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanında arıtma tesisleri hayata geçirdik. Sıfır Atık gibi projeleri, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütüyoruz ve bu inisiyatif artık dünya markası haline geldi. Çevre konusuna baktığınızda son derece olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız. Son dönemlerde özellikle enerji alanında büyük dönüşümler yaşandı. Çevreyle bağlantılı hedeflerimiz var ve 2053 hedeflerimizle bu kapsamda yerli ve yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıyoruz. Karbon emisyonunu azaltan ve daha verimli üretim yapan bir ekonomik yapı inşa etme çabası içindeyiz. Ayrıca, organize sanayi bölgelerine yakın alanlarda yaşam merkezleri oluşturma projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin amacı, çalışanların iş yerine daha kısa mesafelerle ulaşmalarını sağlamak. Manisa’da bir pilot uygulama başlatacağımızı belirtti. Gaziantep’te de bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı ve bu projelerin, çalışanların barınma imkanlarını daha düşük maliyetlerle karşılamalarına yardımcı olacağına inandığını aktardı.