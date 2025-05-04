Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Yılmaz, dün açılışı yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki yeni makamında Tatar’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Yılmaz, KKTC’nin nesiller boyunca kalacak bir eser kazandığını dile getirerek, yerleşkenin hayırlı olmasını diledi. Bu eserin, KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonunun somut bir örneği ve eşit egemenliğin bir simgesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, eserle birlikte KKTC’nin kurumsal kapasitesinin daha da gelişeceğini ve kurumların etkinliğinin artacağını belirtti.

TEKNOFEST’E GÖSTERİLEN İLGİ

Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin TEKNOFEST’e büyük bir ilgi gösterdiğini ifade etti. Bu ilginin bilime ve teknolojiye olan inancı ve ortak gelecek vizyonunu ön plana çıkardığını söyledi. Kıbrıs Türkü’nün marjinal tavırlara ve fikirlere prim vermediğini de belirten Yılmaz, şu sözleri kullandı: “Bu vesileyle Kıbrıs Türkü tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Hep birlikte ortak bir gelecek inşa ediyoruz. Ada’daki gerçeklere uygun şekilde iki devletli bir çözümü, sizin ortaya koyduğunuz vizyonu Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler’deki konuşmaları, diğer tüm platformlardaki tavrı bunun en açık kanıtıdır. Bizler de bu vizyonu desteklemeye devam edeceğiz.”

İŞBİRLİĞİNE AÇIKIZ

Yılmaz, iki yol olduğunu belirterek birinin iki devlet, diğerinin ise Rum kesiminin inanmaya yanaşmadığı ve denenmiş solu gösterdiğini ifade etti. “Buna göre gerçekçi olmamız lazım. Artık 50 yılın üzerinde bir süreç var. Burada kurulmuş bir devlet yapısı var ve Kıbrıs Türkü de bunun arkasında duruyor. Bu perspektifi sonuna kadar destekleyeceğiz.” dedi. Rum tarafıyla işbirliği yapmanın ve ortak projeler geliştirmenin engelleyici olmadığını belirten Yılmaz, “Ada’da bulunan tüm halk için, Türk veya Rum olsun, ortak geleceği, menfaatleri için tüm işbirliklerine açığız. Su ve elektrik gibi kaynaklardan herkes faydalanmalı.” şeklinde konuştu. Yılmaz, Cenevre’de ortaya konan işbirliği perspektifinin insani ve ekonomik anlamda son derece değerli olduğunu ifade etti.

TEŞEKKÜR VE İNCELEMELER

Yeni makamında kendilerini ağırlayan Tatar’a teşekkür eden Yılmaz, “Dünyanın ve bölgemizin geçirdiği bu önemli dönemde gösterdiğiniz liderlik için minnettarız. Birlikte geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Makamınız ve yeni çalışma ortamınız da hayırlı olsun.” dedi. Yılmaz, ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Lefkoşa Surları’nda restorasyonu süren tarihi Selimiye Camisi’nde incelemelerde bulundu.