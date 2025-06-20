Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Güzelyurt ilçesindeki inşası süren Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri ziyaret edildi. Yılmaz, burada saha incelemesi yaptıktan sonra, mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) KKTC Kampüsünü ziyaret etti. Ayrıca Teknoloji Vadisi’nde gözlemlerde bulunup, öğrencilere yönelik bir etkinlikte yer aldı.

KALICI YATIRIMLAR VE KALKINMA

Yılmaz, Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri ile ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile Güzelyurt’ta bulunmanın kendisine mutluluk verdiğini ifade etti. Yılmaz, “Narenciyenin başkentinde inşası süren Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’ni inceledik. Üretimi koruyacak, ihracatı artıracak bu stratejik yatırım tamamlandığında; Türkiye ile KKTC arasında tarımda da entegre kalkınmanın simgesi niteliğinde bir eser olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, Güzelyurtlu gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kültüre dair heyecanlarını paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz açıklamasında ODTÜ’nün KKTC Kampüsü’nde yer alan Teknoloji Vadisi’ni de ziyaretinin önemli olduğuna değindi. “Mezunu olmaktan onur duyduğum ODTÜ’nün, Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer alan Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ni ziyaret ettik. Burada yürütülen vizyoner çalışmaların KKTC’nin kalkınma hedeflerine güçlü katkılar sunacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu süreçte emeği geçen kurumlara ve çalışanlara teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.

– LEFKOŞA