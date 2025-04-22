Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malezya’yı kabul etti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MALEZYALI GAZETECİLERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusuf’u kabul etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, “bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirme imkanı” bulduklarını vurguladı.

Görüşmede, enerji ve su kaynaklarına yönelik işbirlikleri başta olmak üzere, iki ülke arasında tecrübe paylaşımına açık alanlar değerlendirildi. Yılmaz, “Güneydoğu Asya’daki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile kapsamlı stratejik ortaklığımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız. 2024 yılında 5,1 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Parlamentolar arasında kurulan güçlü ilişkileri ve Türkiye’nin ASEAN ile olan ilişkilerinin güçlenmesinde Malezya’nın desteklerini önemli bulduklarını ifade eden Yılmaz, “Bölgesel barış, istikrar ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Malezya ile işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi. Yılmaz, Sayın Yusuf ve heyetinin ülkeler arasındaki işbirliğine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar da hazır bulundu.