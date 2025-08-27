Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP’den bahsetti

OVP GÜNCELLEMESİ HIZLANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “OVP güncellemesi sürüyor. Bütüncül ve koordineli bir programla başarı gelir. Yapısal reformların somut faydası, değişimler zaman alıyor. Reform yapabilen bir ülke olmak yatırım iklimine katkıda bulunuyor. Yapısal reformlara güçlü bir vurgu yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısı, “Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı” konusunu ele almak üzere gerçekleştirildi. Toplantıda İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan açılış konuşması yaparken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılarak gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı.

İSTANBUL SANAYİ ODASI’NIN ÖNEMİ

Cevdet Yılmaz, konuşmasında, “Türkiye’nin sanayideki gücünün omurgası, 24 bini aşkın üyesiyle İstanbul Sanayi Odası’dır. Bu büyük aile, sanayi üretimimizin üçte birinden fazlasını gerçekleştirerek, toplam katma değerin yaklaşık yüzde 36’sını sağlamakta ve sanayi istihdamının yüzde 30’una yakınını karşılamaktadır. İhracatımızın da yaklaşık üçte birini tek başına sırtlayan bu kıymetli yapı, ülkemizin büyüme ve kalkınma motoru olma vizyonumuzu somutlaştırmaktadır” dedi. Hedeflerinin 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Türkiye bu kritik eşiği aşacak. Ekonomimiz 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı” şeklinde konuştu.

CARI AÇIKTA BEKLENTİLERİ AŞAN GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, cari işlemler açığının 1,5 puan ile OVP hedeflerinin altında gerçekleşeceğini belirterek, “Cari açığımız OVP tahminimizden daha iyi bir noktada. 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu rakam, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminin altında olacak. Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Risk primimiz 264 baz puana gerilemiş durumda” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE OVP HEDEFLERİ

Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine dair bilgilendirme yapan Yılmaz, “OVP’nin temel önceliği olan enflasyonda yıllık 42 puan düşüş oldu. Kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Her yıl Eylül ayında gerçekleştirdikleri OVP güncellemesini de sürdürüyoruz. Bütüncül ve koordineli bir programla başarı gelir. Yapısal reformların somut faydası, değişimler zaman alıyor. Reform yapabilen bir ülke olmak yatırım iklimine katkıda bulunuyor. Yapısal reformlara güçlü bir vurgu yapmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.