Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Rezervler 155,9 Milyar Dolar” dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep’te “Gaziantep İş Dünyası Buluşması” programına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Merkez Bankası rezervleri 155,9 milyar dolara yükseldi” ifadesini kullandı. Gaziantep’te gerçekleştirdiği programlar kapsamında, “Bir sonraki yıl tek haneli enflasyon oranına ulaşacağız” dedi. Yılmaz, burada ulaşılan iş ortamının önemine değinerek Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu belirtti.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ÖNEMİ

Yılmaz, Gaziantep’te bulunduğu için memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Burada 300 bin kişinin çalıştığı dev bir üretim merkezindeyiz” dedi. Gaziantep’in girişimcilik, ekonomi ve ihracat kavramlarıyla özdeşleştiğini vurguladı ve “İş dünyası bizim için son derece kıymetlidir” açıklamasında bulundu. İş dünyası ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade eden Yılmaz, uyguladıkları programın istikrar programı olduğunu, fiyat istikrarına odaklandıklarını söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DURUMU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ekonomik durumu yakından takip ettiklerini belirtti. IMF’nin tahminlerine göre bu yıl dünya ekonomisinin sadece yüzde 2,8 oranında büyümesini beklediklerini belirtti. Avrupa pazarının Türkiye için son derece önemli olduğunu, ancak Avrupa’nın uzun süredir durgun bir seyir izlediğini aktardı. Türkiye ekonomisinin bu zor şartlara rağmen kararlılıkla büyümeye devam ettiğini ve 19 çeyrektir kesintisiz büyüme sağladıklarını açıkladı.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE SOSYAL REFHA

Yılmaz, fiyat istikrarının herkes için kritik öneme sahip olduğunu, enflasyonla mücadelede geçici zorlukların yaşanabileceğini ama uzun vadeli kazanımların daha büyük olacağını ifade etti. “Bu yıl enflasyonun yüzde 35,4’e gerilediğini görüyoruz. Hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Ekonomik hedeflerinin, enflasyonun düşürülmesi ve finansal istikrarın sağlanması olduğunu, sosyal refahı artıracak politikaları da hayata geçireceklerini söyledi.

DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA VE YAPISAL REFORMLAR

Yılmaz, 2023’te yaşanan depremlerin Türkiye’ye büyük mali yük getirdiğini, bu durumun bütçe açığını artırdığını belirtti. Ancak harcamaların yatırım niteliğinde olduğunu ifade ederek Türkiye’nin geleceğini daha dayanıklı hale getirme hedefinde olduklarını açıkladı. Ekonomik hedeflerinin yanı sıra yapısal reformlara da önem verdiklerini, tarım, enerji bağımsızlığı, konut politikaları gibi alanlara odaklandıklarını vurguladı.

Gaziantep’in sadece ekonomik gücüyle değil, sosyal duyarlılığıyla da örnek bir şehir olduğunu aktaran Yılmaz, Suriye’deki gelişmelerin Gaziantep için fırsatlar oluşturabileceğini, siyasi istikrar sağlandığında Suriye ekonomisinin hızla büyüyeceğini sözlerine ekledi. Yılmaz, sağlık, kültür ve sanayi yatırımlarına yeterli kaynakların aktarıldığını belirterek, “Tüm bu adımları, istişare içinde atarak kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.