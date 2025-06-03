Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Tebrik Etti

CEVDET YILMAZ’DAN KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş’u tebrik etti. Yılmaz, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’u gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİ MECLİS’İN ÖNEMİ

Yılmaz, mesajında ayrıca “Türkiye Yüzyılı’nın inşasında en büyük dayanağımız, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis’tir” dedi. Donanımı ve tecrübesi ile Gazi Meclis’e Başkanlık görevini en iyi şekilde sürdüreceğine inandığını belirten Yılmaz, Kurtulmuş’a “üstün başarılar” diledi.