Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türksat 6A’nın önemini vurguladı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türksat 6A’nın hükümet için önemli bir adım olduğunu belirtti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Türksat 6A hizmete alım törenini vurguladı. Yılmaz, bu uydunun Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’YE BÜYÜK KAZANIMLAR SUNACAK

Yılmaz, “Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan, afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye’ye büyük kazanımlar sağlayacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uzayda güçlü bir Türkiye olma hedefinin önemine değinerek, bu süreçte katkı sağlayan kurumlar ve mühendisler için tebriklerini sundu. Yılmaz, Türksat 6A’nın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.