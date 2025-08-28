Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Ersoy

TOPLANTIYA KATILIM VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda gerçekleşen ‘Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıya, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ile birlikte alevi dedeleri ve ziyaretçiler de yer aldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, istişare kültürünün Türkiye’nin geleneksel ve yönetim anlayışı açısından temel bir referans olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortak aklı esas aldıklarını belirten Yılmaz, “23 yıldır kararlarımızı Anadolu’nun her bir köşesinden, toplumun tüm kesimlerinden gelen milletimizin sesine kulak vererek şekillendiriyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’DE SÜREÇLER VE KALKINMA

Yılmaz, Kerbela’da yaşananların günümüzde Gazze’de de tekrarlandığını, masum insanların açlığa ve susuzluğa mahkum edilerek katledildiğini aktardı. Mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmak zorunda olduklarını belirten Yılmaz, toplumun kanaat önderlerinin barış ve kardeşlik mesajlarını daha güçlü bir şekilde dile getirmesini istedi. “Bugün ‘Terörsüz Türkiye’ diye bir sürecin içindeyiz,” diyen Yılmaz, birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Ülkemizin yıllarca terörden çok çektiğini söyleyen Yılmaz, “En büyük kayıp da tabi ki şehitlerimiz.” diyerek şehitleri rahmetle andı. Terörün demokrasinin ve kalkınmanın düşmanı olduğunu belirten Yılmaz, “Terörün olduğu yerde bir ülke gelişemez, kalkınamaz.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KARDEŞLİK VE BİRLİK VURGUSU

Yılmaz, toplumsal birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Kavgayla, toplumun kazanacağı bir şey yok. Enerjimizi kendi içimizde harcamak yerine, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için bu kaynaklarımızı kullanmalıyız,” dedi. Terörsüz bir Türkiye sürecinin, istikrarlı ve müreffeh bir bölge oluşturacak, dolayısıyla bu birliktelikle birlikte geleceği daha sağlam temeller üzerinde inşa edeceklerini belirtti. “Zalim kim olursa mahkum olur, mazlum kim olursa insanlık vicdanında yankı bulur,” diyen Yılmaz, devletin tüm vatandaşlarını inancı, kültürü veya kimliği dolayısıyla ayırt etmeden kucakladığını söyledi.

KÜLTÜREL MİRAS VE GELECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde cemevlerinin kurumsal yapısının güçlendiğini ve inanç önderlerinin fikir ve önerilerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Ersoy, “Ortak akıl ve istişare ile yürütülen her çalışma, milletimizin birliğine ve geleceğine güç katmaktadır,” şeklinde konuştu. Ayrıca, gençlere ve yeni nesillere bu değerleri aktarmaya yönelik adımlar atacaklarını ifade etti.

SORUMLULUK VE GELECEK VAATLERİ

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, inanç ve kültür değerlerinin yeni nesillere aktarılmasında kurumun önemi üzerinde durdu. “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, inanç ve kültürümüzün yeni nesillere aktarılması açısından çok önemli bir kurum,” diyerek, bu mirası güçlendirerek gelecek nesillere taşımakla yükümlü olduklarını ifade etti.