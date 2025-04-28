Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Vekalet Edecek

ERDOĞAN’IN İTALYA ZİYARETİ NEDENİYLE VAHALET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’daki ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Bu duruma ilişkin tezkere, Resmi Gazete’de yayımlanmış durumda.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NA VEKALİT

Tezkerenin içeriğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan’da İtalya Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyareti dolayısıyla, dönüşüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.