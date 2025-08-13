Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Zirveye Katıldı

UZAKTAN ZİRVEYE KATILIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, online olarak gerçekleştirilen ‘Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne katıldı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen çevrim içi gerçekleştirilen Ukrayna konusundaki ‘Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne katıldık” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER VE HEDEFLER

Zirve, 15 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Trump-Putin görüşmesi öncesinde adil ve kalıcı barış için atılacak adımları tartışmak amacıyla düzenlendi. Yılmaz, Türkiye’nin İstanbul Müzakereleri gibi süreçlerde esir değişim ve ateşkese yönelik doğrudan iletişim kurarak somut ilerlemeler sağladığını belirtti. Adil ve kalıcı bir barış elde edilinceye kadar aktif diplomatik çabalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

