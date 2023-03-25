Cumhurbaşkanı: Yeni müjdeler vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ürünlerin üretimine dikkat çekerek, yeni müjdelerin geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu’na katıldı. İlim Yayma Vakfı’nın 50’nci yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Nurettin Alan, vakıf üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

İlim Yayma Vakfı’nın 50’nci kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm ilim yayma camiasının bugün üçüncü gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifi’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın milletimizle birlikte tüm İslam dünyasına tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bu sene milletçe bir tarafta 11 ayın sultanı Ramazan’a ulaşmanın sevincini diğer tarafta deprem felaketinde 50 bini aşkın canımızı yitirmenin hüznünüz yaşıyoruz. Ülkemizin 11 vilayetindeki 14 milyon vatandaşımızın hayatını alt üst eden depremler sadece afetzedelerimizin değil 85 milyonun hepsinin yüreğine kor ateş gibi düştü. Nasıl bedeninin bir uzvu hastalanınca diğerleri huzursuzlanırsa, deprem bölgesindeki kayıplarımızın acısını da hepimiz derinden hissediyoruz. Bu sıkıntılı günlerde Ramazanı Şerif’in gönülleri yumuşatan, kardeşliği hatırlatan iklimine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla beraber dün ve önceki gün Kahramanmaraş ve Hatay’ı tekrar ziyaret ettik. Hem deprem konutlarının temelini attık hem de iftarımızı afetzede kardeşlerimizle açtık. Maraşlı ve Hataylı vatandaşlarımızın hayata yeniden tutunma azmine bizzat şahit olduk. Temelini attığımız konut projelerinin yeşeren umutları daha da güçlendireceğine inanıyorum. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz özellikle bu Ramazanı Şerif’te bizden daha fazla anlayış göstermemizi bekliyor. Hepimizin depremzedelerimizin yanında olması, zor günlerinde onları yalnız bırakmaması gerekiyor. İlim Yayma Vakfı’mızın deprem anından itibaren sergilediği dayanışmayı Ramazan ayında artırarak devam ettirdiğini görüyorum. Temel ihtiyaç maddelerinin temininden, konteyner kurulumuna, iftar ve sahur sofralarından öğrencilerimize yönelik barınma ve burs imkanlarına kadar geniş bir yelpazede yaptığınız çalışmaları takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.