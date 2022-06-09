Cumhurbaşkanı: Yunanistan aklını başına alsın

Efes-2022 Tatbikatı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet etti. Erdoğan, “Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacak” dedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen Efes Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti.

Ege’de Efes-2022 Tatbikatı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasının başında dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle edilen mücadelelerde Türkiye’nin gösterdiği başarının eşi benzeri olduğunu söyledi.

Yunanistan’ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, ”Şaka yapmıyorum” diyerek uyardı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele etme gibi dünyanın en kritik sınavlarını başarıyla veriyor. Suriye’de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak kimsenin sahada cesaretini gösteremediği DAEŞ ile mücadeleyi ilk biz verdik.

Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koruma hattına alma kararlığını adım adım hayata geçiriyoruz.

ATİNA İLE EGE ADALARI SORUNU

Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun.

”AKLINIZI BAŞINIZA ALIN”

Yunanistan’ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır”