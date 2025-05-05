Cumhurbaşkanımız İlişkileri İlerletmek İçin Adım Atacak

GÖRÜŞME DETAYLARI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildiriliyor. Yapılan görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğini dile getiriyor.

SAVUNMA VE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sona ermesine yönelik tutumunu desteklediğini; ayrıca İran ile devam eden müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için gösterilen çabaları takdir ettiğini ifade ediyor. Gazze’de yaşanan insani krizin ciddiyetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve mevcut trajik duruma son verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin iş birliği yapma ve her türlü desteği verme konusundaki kararlılığını dile getiriyor.

SURİYE KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgedeki istikrarın sağlanması için Türkiye’nin çaba gösterdiğini belirtirken, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesine dair çalışmalarının bu sürece katkı sağlayacağını söylüyor. İstikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışına önemli katkı sunacağına inanıyor. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etmeyi de ihmal etmedi.