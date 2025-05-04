Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Özel’i aradı

CUMHURBAŞKANINDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir” şeklinde konuştu.

SALDIRIYI KINIYORUZ

Altun, olayın hemen ardından gerçekleştirilen tahkikatın başlatıldığını ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirtti. “Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Bu gelişmeler, saldırının ardından kamuoyunda dikkat çekti.