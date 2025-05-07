Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye’ye vurgu yaptı

KAHVALTI TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi ve kahvaltıda istişarelerde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu toplantıya dair basın açıklaması yaptı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

TOPLANTIDA GÜNDEM

Çelik, Cumhurbaşkanımızın Genel Merkez’deki toplantılara devam ettiğini ve bu sefer 50 milletvekilinin katıldığını belirtti. Toplantıda Bakanlar Kurulu üyeleri de hazır bulundu. İç ve dış politikaların yanı sıra milletvekillerinin illeriyle ilgili konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda gündeme dair soruları yanıtladı. Ayrıca ilgili bakanlara yönelik yönlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın terörsüz Türkiye hedefi için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olduğunu ve bu sürecin dikkatlice takip edilmesi gerektiğini ifade etti. PKK’nın silah bırakma kararının önemine de değinerek, PKK’nın feshi sürecinin yeni bir aşama olacağını söyledi.

Dün gece Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim yaşandı. Hindistan’ın, Pakistan’a savaş uçaklarıyla saldırdığı bildirildi. Bu durumu şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini belirten yetkililer, Hindistan tarafının saldırıyı daha önceki terör saldırılarına bir yanıt olarak açıkladığını ifade etti. Pakistan, terörün araştırılması için kapsamlı bir komisyon kurulmasını talep etmişti. Bunların yanında, Hindistan’ın sivil alanları hedef alan füzelerle ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırılar kesinlikle kınanıyor.