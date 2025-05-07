Cumhurbaşkanımız yarın Irak Başbakanını kabul edecek

HİZMETE AÇILAN ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul edeceğini bildirdi. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Türkiye’yi resmi ziyaret edeceğini aktardı ve şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edeceklerdir.”

STRATEJİK TOPLANTI VE BELGELER

Ziyaret kapsamında Türkiye-Irak ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak. Bu çerçevede ‘Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’ icra edilecek. Altun, bu vesileyle iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini amaçlayan belgelerin imzalanmasının öngörüldüğünü aktardı. İşbirliklerinin güçleneceğine dair inancını belirten Altun, “Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.