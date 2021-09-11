Cumhurbaşkanı’ndan 2023 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 2023 hedeflerine değindi.

Erdoğan, ‘Şu anda Diyarbakır’da vatandaşlarım gecenin geç saatlerine kadar rahatlıkla dolaşıyor, bundan sonraki süreç daha da huzurlu olacak.’ dedi.

Bir iş adamları derneği olan MÜSİAD çok daha büyük bir vizyonlar yola çıkmıştır. Ülkemizdeki iş insanlarımız tarafından kurulan pek çok dernek vardır. MÜSİAD’ı onlardan ayıran milletimizi kucaklaması, milletimizin de sahiplenmesidir.

Ülkemize her alanda değer katan MÜSİAD çatısı altında hizmet vermiş herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yeni yatırım ihtiyacının giderek arttığı dönemde MÜSİAD ile iş birliği son derece önemlidir. Bu kutlu yürüyüşü durdurmaya kimsenin gücü yetmez.

Ticaret ve yatırım alanında MÜSİAD’la önümüzdeki dönemde daha yakın çalışmayı planlıyoruz.

Türkiye’yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız. Milletimizin fedarlığı sayesinde vatanımızı korumayı hamdolsun başardık. Üzerimize binen yükün ağırlığı altında ezilmemeye çalışıyoruz. İnsanlığın en kadim medeniyetlerine, kültürlerine, hikayelerine ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarını bize çok görenler buradan bizi kazıyıp atmak için çok uğraştılar. Vatanımızı korumayı hamdolsun başardık. Bizi adeta can derdine düşürünler bilinçli olarak bu sürecin dışında kalmamızı sağladılar.

Dünya yeni bir dönemin eşiğindedir. Güç dengeleri ve küresel planlamalar değişiyor. Dünya bilim teknoloji devri yaşarken biz mücadelemizi iç çekişmelere harcadık. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak. Hak ettiği en öne tarafta yerini alacak.

SAVUNMA SANAYİİ MESAJI

Vesayete karşı duruşumuza güç veren milletimiz, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde de hep yanımızda durdu. Savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye kendi markalarını yaratmıştır.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjide, spordan sosyal desteklere kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun bir Türkiye var. Her alanda yatırımlarla ülkemizi donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tarzlarını hortlatmak isteyenler de yok değil. Ama başaramayacaklar, izin vermyeceğiz. Artık her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Türkiye artık söz sahibi, bu tartışılmaz.

Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye’nin bir yeri ve ağırlığı vardır. BM’den G-20’ye kadar ülkemiz adından söz ettiren bir ülke konumundadır. Üstelik bu başarıları ülkemiz gizli/açık nice ambargolara rağmen ortaya koymaktadır. Geçmişte kaçırdıklarımıza ‘ah vah’ etmenin değil geleceği yakalamanın peşindeyiz. Hedeflerimizi buna göre güncelliyoruz.

“ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ”

Milletimize söz verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.

Oğul Bush’u ziyaret ettiğimde kendisine ‘İHA neden vermiyorsunuz?’ diye sordum. O zamanlar İHA’yı bize iki günlüğüne verip geri alıyorlardı.

Şu anda Diyarbakır’da vatandaşlarım gecenin geç saatlerine kadar rahatlıkla dolaşıyor, bundan sonraki süreç daha da huzurlu olacak.