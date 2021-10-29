Cumhurbaşkanı’ndan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler tarafından kutlama mesajı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ufukta iyice belirmişken Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Aziz milletim yurt içinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. İlanının 98’inci seneyi devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye’yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadele de Milli Mücadeleyi zafere taşıyan cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yıldır olduğu gibi bugün de Rehberimiz olmayı sürdürecektir.