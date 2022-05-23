Cumhurbaşkanı’ndan 6 yeni denizaltı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl içerisinde milli denizaltıların teslim edileceğini müjdeledi.

NATO’ya katılmak isteyen İsveç’in üyelik başvurusuna değinen Erdoğan, “İsveç’in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız” diyerek Ankara’nın somut bir adım beklenildiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizaltı Havuza Çekme ve Kaynak Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar;

Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin emniyet ve huzuru için karada, havada ve denizde mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Rabbim’den rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleri itibarıyla gerçekten göz doldurmaktadır. Denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor.

“DENİZLERDEKİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK”

Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız, 12 hafta boyunca ikmalsiz denizde kalabiliyor. Etkili silahlarla donatılan denizaltılarımız değişik tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme kabiliyetlerine sahiptir. Milli torpidomuz Akya ile milli gemisavar füzemiz Atmaca’yı entegre ediyoruz.

Savunma Sanayii’nde yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. 2027’ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız. MİLGEN ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz. Denizlerdeki gücümüze güç katacak bu denizaltılarımızzın inşa edilmesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

“KIBRIS BARIŞ HAREKATI NEDENİYLE UYGULANAN YAPTIRIMLARI UNUTMADIK”

Kıbrız Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ’la sahada göğüs göğse mücadele ettiğimiz dönemde bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak onbinlerce TIR’la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ’cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye’de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.

ERDOĞAN’DAN NATO’YA KATILMAK İSTEYEN İSVEÇ’E YÖNELİK AÇIKLAMA

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarını giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır. NATO’da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç’in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye’nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO’ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz.