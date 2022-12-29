Cumhurbaşkanı’ndan 7 müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklamasında 7 müjde birden verdi.

‘1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji destek paketini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin 81 iline yayılan merkezlerimiz gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı. Mesleki yeterlilik kurumumuz da proje kapsamındaki iş kollarında kendini geliştiren gençlerin mesleki belgelendirme süreçlerinde yer alıyor. Verilen emek ve kazanılan becerilerin belgelendirilmesini temin ediyoruz. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz.

Dijital göçebeliğin yaygınlaşması katma değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamı geliştiriyor. Biz de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Yerli otomobilimiz TOGG üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bakımı ve idamesi için de daha nitelikle personele ihtiyaç olacak.

TARİHİN EN BÜYÜK RAKAMI

Benzer gelişmelere özel sektör şirketlerimizde de şahit oluyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, verimlilik olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmak en büyük sevinç kaynağımızdır. 1,5 milyona yakın istihdam sağlamış olmamız programın gücüne işaret ediyor. Kurumsal yapılardaki iş yapma biçimlerindeki değişimi hızla ülkemize uyarlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda altyapıya yapılan yatırımı taçlandırarak Türkiye Yüzyılı’na güçlü giriş yapmayı hedefliyoruz.

ERDOĞAN’DAN 7 MÜJDE

Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Hiçbiri önümüzdeki fırsat ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmemize mani değildir. Milletimizin bu alandaki heyecanını gayretini desteklemek için müjdelerimizi paylaşmak istiyorum.