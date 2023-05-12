Cumhurbaşkanı: Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz

İstanbul mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na Rusya ve Muharrem İnce üzerinden yüklendi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Sultangazi’yi çok seviyoruz. Pazar günü daha çok seveceğiz. Pazar’a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyor muyuz? Şu anda alanda 50 bin kişi var dediler. Ben Sultangazi’ye ne zaman geldiysem hep böyle gördüm. Burada bir başka heyecan, coşku var. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk Havalimanı’ndaki mitingin devamını görüyorum.

Seçim günü yaklaştıkça karşımızdakilerin nasıl bir intikam duygusuyla hareket ettikleri anlaşılıyor. Bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. CHP’de hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. Şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmeye çalışıyorlar. Meral Hanımı o masaya döndüren de Muharrem İnce’yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür.