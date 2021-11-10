Cumhurbaşkanı: Gazi yaşasaydı onları sopayla partiden kovardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

‘Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan bir kesimle karşı karşıyayız. Bizi gidip Avrupa’ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı’nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu? Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz. Kibirden yanlarına varılmayan, tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır.” ifadelerini kullandı.