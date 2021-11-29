Cumhurbaşkanı’ndan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair yaptığı açıklamada asgari konusuna değindi.

Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili “İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.” dedi. Yeni ekonomi modelini ortak canlı yayınlarla anlatacağını söyleyen Erdoğan, “Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem.” ifadelerini kullandı. Stokçulukla ilgili talimat verdiğini aktaran Erdoğan, “Üretimi engelleyen ahlaksızlar var, edepsizler var. İlgili Bakanlıklarımızla bütün bunların üzerine gitme kararlılığımız var.” şeklinde konuştu.