Cumhurbaşkanı’ndan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı'ndan Ayasofya ile ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışının 2. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışının 2. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan’ın paylaşımında, “86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun.” ifadeleri yer aldı.