Cumhurbaşkanı’ndan Başak Cengiz’in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da kılıçla öldürülen Başak Cengiz’in ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi emine Erdoğan, Ataşehir`de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz`in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başak Cengiz`in annesi Beyhan Cengiz, Erdoğan çiftini, “Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel bir şey.” sözleriyle karşıladı.

Erdoğan çifti, Başak Cengiz`in anne ve babasının üzüntülerini paylaşarak, onlara bir kez daha başsağlığı ve sabır dilediler.