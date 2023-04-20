Cumhurbaşkanı’ndan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik beraberlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde enkazların büyük bir bölümünün kalktığını kaydederek, 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa sürecinin başladığını, enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutların daha da güçlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“RAMAZAN AYINI BURUK GEÇİRDİK”

Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamdediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.

İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz.

“DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADIK”

Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik.

Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla, gönüllüleriyle sahadalar.

“YARALARI ASRIN DAYANIŞMASIYLA SARIYORUZ”

Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor.

Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor.

“BÖLGEYE GERİ DÖNÜŞLERİN HIZLANACAĞINA İNANIYORUZ”

Bayramdan sonra deprem illerimizde dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağını inanıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız.