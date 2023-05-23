Cumhurbaşkanı’ndan emeklilere zam sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere güzel haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent’te vatandaşlara hitap etti.

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, “Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz.” dedi.