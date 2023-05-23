Cumhurbaşkanı’ndan emeklilere zam sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent’te vatandaşlara hitap etti.

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, “Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz.” dedi.